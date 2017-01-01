Sarp Sınır Kapısı'nda valizden kadın çıktı

Artvin'in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Ukrayna uyruklu M.A.'nın valizinden kadın çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, yaya olarak giriş yapan M.A.'nın valizinin büyük ve ağır olmasından şüphelenen polis ekipleri, pasaport işlemlerinin ardından valizi açtırdı. Valizin içinde cenin pozisyonunda saklanan A.Z. adında 20 yaşında Ukrayna uyruklu bir kadın bulundu. A.Z.'nin yaklaşık bir yıl önce Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.A. ve A.Z. ile ilgili işlemler devam ediyor.



Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde daha önce de iki kez valiz içinden sınırı geçmek isteyenler çıkmıştı.

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