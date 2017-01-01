ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Şanlıurfa'da 'balık ağı' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:08:15 DHA

  • 1 Şanlıurfa'da 'balık ağı' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
    1 | 18

    Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde, Atatürk Barajı'nda avlanan kuzenlerin kavgasında kalaşnikof tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • 2 Şanlıurfa'da 'balık ağı' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
    2 | 18

    Olay, akşam saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıkta ve Atatürk Barajı kıyısında bulunan Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. 

  • 3 Şanlıurfa'da 'balık ağı' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
    3 | 18

    Aynı mahallede oturan ve birbirleriyle kuzen olan Ayata ailelerinin fertleri arasında, evlerinin önünden geçen baraj gölüne balık tutmak için ağ atılması nedeniyle tartışma çıktı.

  • 4 Şanlıurfa'da 'balık ağı' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
    4 | 18

    Diğer aile bireylerinin de katıldığı tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 

  • 5 Şanlıurfa'da 'balık ağı' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
    5 | 18

    Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kalaşnikof tüfekten çıkan kurşunlarla vurulan Turan Ayata, Faik Ayata, Yılmaz Ayata, İsmail Ayata ve Mehmet Ali Kazancı yaralandı. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000