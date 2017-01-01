Silikon faciasında yeni perde! Şimdi de evli çift...

Adana'da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu ve botoks yaptıran kişilerin sayısı artmaya devam ediyor.

Merve Keleş ile Z.U.'nun ardından Celal ve Güllü Sel çiftininde dudak dolgusu ve botoks yaptırdığı ortaya çıktı. Evli çift, "Bize kendisinin estetik uzmanı olduğunu söyledi ve çok ikna edici konuştu. Hatta güzellik merkezi açmayı bile teklif etti. Bunun için çalışma yapıyorduk bu olaylar çıktı da vazgeçtik" dedi.

Yaklaşık 1 ay önce arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G. ile tanışıp dudağını kalınlaştırmak için kalıcı dolgu işlemi yaptıran hemşire Merve Keleş (22), kullanılan madde yüzünden dudakları şişince Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik Estetik Cerrahi Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Merve Keleş'in yanı sıra Z.U. isimli bir genç kızın da dudaklarındaki aynı şikayetten dolayı tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bunların üzerine sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Celal (38) ve Güllü Sel (32) çiftinin de Soner G. ile yaklaşık 1 ay önce kendi evlerinde İnstagram'dan canlı yayınladıkları bir botoks ve dudak silikonu operasyonu yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

"İLK DEFA BU KADAR ACI ÇEKTİM"

Görüntülerin yayılması üzerine kendilerinin de kandırıldığını söyleyen Güllü Sel, şunları kaydetti: "İlk kendisi takipçi sayım fazla olduğu için bana sosyal medyadan mesaj attı. Bir doktorun yanında çalıştığını ve botoks ile silikon işlemi yaptığını söyledi. Kendisini Medikal Estetik Uzmanı olarak tanıttı bana. Dolayısıyla kendisi ile tanıştık ve bir yerde oturup kahve içtik. Adana'da takipçi sayım çok fazla olduğu için bunu canlı yayınla yapmak istediğini söyledi ve bende yardım etmek için kabul ettim. Evime geldi eşim evdeyken. Dudak dolgusu yaptı bana ve canlı şahitlerim var hep. 1 hafta sonra dudak dolgumun eriyeceğini söyledi daha öncesinde ki yaptırdığım dolgulardan dolayı. 1 hafta sonra da kalıcı olarak dudak dolgusu yapacağını söyledi ve bu şekilde yaptık. Samimi olduk. Evimize girip çıktı. Eşime botoks yapmak istedi ve yaptı. Botoks olmadı ama. Sadece iğneler batırıp çıkarttı. Benim dudaklarım çok zor iyileşti Merve kadar kötü olmadı 5 defa iğne batırdı bana. Yıllardır dudak dolgusu yaptırıyorum ve ilk defa bu kadar acı çektim. Bir kaç gün dışarı çıkamadım doktor maskesi kullandım. Yara döktü enfekte oldu. Bir şekilde tedavi ettim doktor çevremle ama şuan hala dokunduğumda acılar hissediyorum. Yaralar çıkıyor hala. Merve'nin gittiği doktorlara bende gideceğim. Kendisi ne madde kullandığını söylemiyor çünkü."

"ÇOK İKNA EDİCİ VE ÇOK GÜZEL KONUŞUYOR"

Güllü Sel, Soner G.'nin Adana'da bir güzellik merkezinin kapandığını ve bunu ortak olarak açabileceklerini teklif ettiğini de kaydederek, "Çok ikna edici ve çok güzel konuşuyor. Bir çok estetik uzmanı tanıdığım halde beni bile ikna ettiyse herkes ikna olabilir. Hatta bana Adana'da bir güzellik merkezini devrettiğini ve kendisinin de güzellik merkezi açabilecek kadar sertifikası olduğunu birlikte bana iş teklifi etmişti. Bende bunun için çalışma yapıyordum 10 gün öncesine kadar. Güzellik merkezi yaparsak iyi iş yapabileceğimizi söyledi. Bununla ilgili görüşmeler yaparken Merve olayı çıktı. En son beni aradığında ben ona çok fazla kötü dönüşler aldığımı ve bir daha beni aramaması gerektiğini söyledim ondan sonra da beni aramadı" diye konuştu.

"DOLGU MADDESİNİ VERDİLER, SIKTIM' DEMESİ HOŞ DEĞİL"

Soner G.'nin "Alkollüydüm dolgu maddesini verdiler sıktım" demesini de yanlış olarak değerlendiren Sel, "Genç bir kıza ben alkollüydüm bana dolgu maddesini verdi, sıktım demesi hiç hoş değil. Bizim evimize geldiğinde de alkollü olmadan sohbet, muhabbet esnasında bize işlemleri yaptı. Bu şekilde iftira atmanın doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"VIP HİZMET YAPTIĞINI SÖYLEDİ"

Soner G. tarafından botoks yapılan ve herhangi bir etkisinin olmadığını ifade eden Celal Sel ise, "Soner bey bizim evimize geldi, eşime müdahale esnasında beni gördü ve bana botoks yapalım dedi. Baya samimi yaklaştı bana bende olur dedim. 20'nin üzerinde alnıma, yanaklarıma iğne yaptı. Bir kaç gün acıdı ama ondan sonra yaptıklarının hiçbir faydasını görmedim. Hiçbir şey etki etmedi. İğneler batırıp çıkarttı sadece. VİP hizmet yaptığını söyledi" dedi.