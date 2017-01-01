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Erdoğan: Benim adıma sözcüm konuşur, başkası konuşamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonrası tartışmalarla ilgili "Şahsım ve partim üzerinden malayani (boş, işe yaramaz) tartışmalar başlatıldı. Benim adıma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur" dedi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 19:16:54 Güncelleme: 20:10:08 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbul Gençlik Festivali'ne katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Arkadaşlıklarınızın temeli sağlamsa, daha sonra her alanda çok ciddi siyasi hareketleri de siz inşa edersiniz. Şimdi 18 yaşa indi mi? Evet. Parlamentonun yolu size açık. Kızlarımız, erkeklerimiz hep birlikte parlamentoya girebilir. 18-25 yaş arası açık. Bu yılların kıymetini bilin. Gençler, bugüne kadar üstlendiğimiz her görevde, ecdadımızdan aldığımız mirası sizlere aktarmak için çalıştık."

REFERANDUM SONRASI TARTIŞMALAR

"Şahsım ve partim üzerinden malayani (boş, işe yaramaz) tartışmalar başlatıldı. Benim adıma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur. Başka kim konuşuyorsa fitne üretiyor. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir. Sosyal medyada bu oyunlara gelmeyin. Biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün bizimle yürümeyenler, yarın bizimle yürüyebilirler. Onları da kazanmaya çalışacağız."

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