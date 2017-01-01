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"Ankara Garı" davasında ara karar

Mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 20:33:24 Güncelleme: 20:34:38 İHA

Ankara Garı önünde DEAŞ terör örgütü tarafından 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın üçüncü duruşmasının son günündeki celsesine tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bugünkü celsede sanık avukatlarının gelen evraklara ilişkin beyanlarının alınmasının ardından, sanıklara söz verildi. Sanıkların, savunmalarını yapmasının ardından duruşma savcısı mütalaasını verdi.

DAVA 10 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Duruşmaya verilen bir saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Halil İbrahim Durgun, Yunus Durmaz ve Mehmet Kadir Cabael'in ölü olarak ele geçirilmesine ilişkin otopsi raporunun tekrardan istenilmesine, yakalaması olan sanıkların infazının beklemesine, ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki soruşturmanın akıbeti konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına hükmetti.

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