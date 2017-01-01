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Konya Ereğli'de 400 nüfuslu mahallede 'kuduz' paniği

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Adabağ Mahallesi'ndeki bir köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 21:05:11 Güncelleme: 21:07:28 İHA

Konya'nın Ereğli İlçesi eskiden köy statüsünde olan Adabağ Mahallesi'ndeki bir köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine, yaklaşık 400 nüfuslu mahalle sakininden şu ana kadar 80'i tedbir amaçlı kuduz aşısı oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de mahallede kuduz için önlem almaya başladı.

Adabağ Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Edibe Aydoğdu'nun köpeğinin son günlerde aşırı hırçınlaşması ve normalin üstünde salya akıtması üzerine 'Kuduz' olabileceği şüphesiyle durum Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi.

Uzman ekibin yaptığı incelemede köpeğin kuduz olabileceği teşhisi konuldu. Köpek itlaf edilip, kafası incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Yapılan tahlilde köpeğin kuduz olduğu saptandı.

'DİKKAT! KUDUZ RİSK BÖLGESİ'

Bunun üzerine bugün mahallenin iki girişine 'Dikkat! Kuduz Risk Bölgesi' yazılı tabelalar asıldı.

Ekipler, mahalle sakinlerine başıboş hayvanlardan uzak durmaları, kendi hayvanlarını kapalı alanda tutmaları uyarısında bulunarak, yaklaşık 80 hane olan mahalledeki hayvanları inceleme altına aldı.

Bu sırada yaklaşık 400 nüfuslu mahalle sakininden şu ana kadar 80'ine tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Diğer mahalle sakinlerine de aşı yapılacağı belirtildi.

Köpeğin sahibi Edibe Aydoğdu, köpeğine bir tilkinin ısırması sonucu kuduzun bulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.

Mahalledeki camiden de, uzmanlar tarafından kuduz hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacağı yönünde anons yapıldı.

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