Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'nde Türkiye'de nadir görülen, dünyada da nesli tükenme tehlikesinde olan Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu.
İnebolu Kaymakamlığı'nda memur İrfan Çatal, Cünürye Mahallesi'ndeki evinden aracıyla işe giderken yolda uçmakta zorlanan kuşu gördü. Çatal, kuşun otomobilinin altına girdiğini fark edince durdu.
Çatal, kuşu aracın altından çıkarıp işyerine götürdü. Kuşun, Türkiye'de nadir görülen, dünyada da nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğu anlaşıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi, Kaymakamlıkta kuşu teslim aldı. Kuşun, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne götürülüp veteriner kontrolü ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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