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Eskişehir'de talihsiz ölüm! Yaralı olarak kurtulmuştu ama...

İki aracın çarpıştığı kazadan yaralı olarak kurtulan şahıs, yardım beklediği sırada başka bir aracın altında kalarak öldü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 23:32:00 Güncelleme: 23:33:28 İHA

Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, yardım beklediği sırada yoldan geçen başka bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akdoğan (55) idaresindeki otomobil ile Eskişehir-Sarıcakaya karayolunun 3. kilometresinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrasında yaralı olarak aracından inen sürücü Mehmet Akdoğan, yardım beklediği sırada olay yerinden geçen Hüseyin K'nın kullandığı otomobil üzerinden geçti.

Kazada, Mehmet Akdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ali Ö. ile Cem B., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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