Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisini av tüfeğiyle vurdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, 17 yaşındaki arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Yukarı Fenese Çevre Yolu kenarında Hamza Yasir Elma (17) ile A.A.K. (14) arasında güvercin yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A.K'nin, av tüfeğiyle Elma'ya ateş ettiği öne sürüldü.
Yaralanan Elma, kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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