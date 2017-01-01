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Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz FETÖ Genelkurmay Başkanlığı
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MİT ve G.Kurmay’dan ikinci defa bilgi istenecek

TBMM 15 Temmuz ve FETÖ’yü Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Genelkurmay ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) ikinci kez bilgi isteyeceklerini söyledi

05 Mayıs 2017 Cuma, 02:12:15 Güncelleme: 02:16:40

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Meclis çatısı altında kurulan 15 Temmuz ve FETÖ’yü Araştırma Komisyonu, darbe kalkışması ile FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin rapor hazırlama çalışmalarını sürdürüyor. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre komisyona şu ana kadar, başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Diyanet İşleri Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklar FETÖ ile ilgili kapsamlı raporlar sundu. Komisyon, toplam 141 kişinin bilgisine başvurdu. Komisyon, MİT ve Genelkurmay Başkanlığı’ndan da kapsamlı birer rapor talep etti. İki kurumdan da şu ana kadar cevap gelmedi. Komisyon şimdi her iki kuruma yeniden yazı yazarak bilgi talebinde bulunacak.

Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, ikinci yazıya da cevap gelmemesi halinde eldeki bilgilerden yola çıkarak raporun tamamlanacağını söyledi. Petek, “Taslak raporu yakında komisyon üyelerine vereceğiz. Onların da görüşleri alınarak ve eksiklikler varsa tamamlanarak raporu hazırlayacağız” dedi.

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Darbe Komisyonu’nun, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ı dinlemeden çalışmalarını sona erdirmesi, CHP’nin tepkisine yol açmıştı. Komisyon üyesi CHP’li Aykut Erdoğdu, 1 ay ek süre alma hakkı bulunan komisyonun Akar ve Fidan’ı dinlememesini eleştirmişti.

KOMİSYON 3 AY ARAŞTIRDI

15 Temmuz darbe girişimi ile darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak üzere kurulan komisyon, 4 Ekim 2016 tarihinde çalışmalarına başladı. 3 ayda 142 saat 22 dakika süren 22 toplantı yapan komisyon, konuyla ilgili olarak 51 kişiyi dinledi. Çalışma ziyaretleriyle birlikte komisyon 141 kişinin bilgisine başvurdu.

Çalışmalarını 4 ay önce tamamlayan komisyonun raporunun yazım çalışmaları, danışmanlar tarafından 4 aydır devam ediyor. Komisyon Başkanı Petek, rapor taslağı tamamlandıktan sonra üyelere gönderileceğini, üyelerden gelecek ek bilgi, görüş ve değerlendirmelerin ardından son şekli verildikten sonra TBMM Başkanlığı’na sunulacağını belirtti.

 

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