Silopi'de 2 kardeşin kahreden feci ölümü!

Şırnak’ın Silopi İlçesi Kar- şıyaka Mahallesi 715. Sokak’ta önceki gece saat 23.50’de meydana gelen olayda, zırhlı polis panzeri, belirlenemeyen bir nedenle Mesut Yıldırım’ın sahip olduğu eve çarparak içeri girdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içeride yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümlerine neden oldu. Ezilme sonucu can veren 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazaya neden olan polis panzerinin MHP İlçe Başkanlığı binasını korumakla görevli olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcılığı, 2 çocuğun ölümüne neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

VALİLİKTEN YALANLAMA

Zırhlı aracın sürücüsünün alkollü olduğu yönündeki iddialar ise Şırnak Valiliği tarafından yapılan bir açıklamayla yalanlandı. Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “İki evladımızın yaşamını yitirmesi, bizleri son derece üzmüş ve derinden sarsmıştır. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şoför polis memurunun alkollü olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup şoför polis memurunun nefes kontrolü ve kan tahlilinde alkol bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu adli ve idari olarak her yönüyle incelenmektedir.”