Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’dan "Koruyucu Aile" açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, erkek çocuğu olan bir ailenin kız çocuğuna ya da kız çocuğu olan bir ailenin erkek çocuğuna koruyucu aile olamayacağı yönünde bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirtti. Evlat edinmede de aynı durumun söz konusu olduğunu, bir farklılığın bulunmadığını ifade eden yetkililer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın daha önce Ankara’da 2 erkek çocuğu bulunan ve bir kız çocuğunun koruyucusu olan aileyi ziyaret ettiğini anımsattı.

Bakan Kaya ise “Biz, koruyucu aile olarak vereceğimiz evlatlarımızın ailelerini tek tek inceliyoruz. Verilen koruyucu aile örneklerine bakarsanız, bunun doğru olmadığını göreceksiniz. Nasıl ki bir evde erkek çocuk ile kız çocuk beraber büyüyorsa, koruyucu ailelerimiz içinde de erkek çocuğu olup kız evlat verdiğimiz birçok aile bulunmakta” değerlendirmesini yaptı.

‘GÖRÜŞ BİLDİRMEK İSTEMİYORUM’

Habertürk’e daha önce “Koruyucu aileye kendi çocuklarından farklı cinsiyetten bir çocuk verilmesinde kanuni olarak bir engel yok. Ama biz İzmir müdürlüğü olarak çok titiziz. Evde erkek varsa tabii ki verilmez. Risk varsa onaylamıyoruz. Riski sıfırlayamayız, öz ailede bile riskli durumlar yaşanabiliyor” açıklamasını yapan İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay ise haber yayımlandıktan sonra “Konuyla ilgili görüş bildirmek istemiyorum” dedi.