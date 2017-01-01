Kocaeli'de mahkeme karar verdi, evinin içi gözüktüğü için üstgeçit yıkılacak!

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde, 80 yaşındaki S.T. adlı kadın, D-100 Karayolu’nun üzerine yapılan üstgeçidin evine çok yakın olduğu, odalarının içerisinin gözüktüğü iddiasıyla davacı olurken, mahkeme üstgeçidin yıkılmasına karar verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre karayolları, 2012 yılında D-100 Karayolu’nda Körfez Yeni Yalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan kesime yaya üstgeçidi yaptı.
Üstgeçidin ayağının hemen yanındaki 3 katlı binada oturan S.T. adlı kadın, köprünün evine çok yakın yapıldığını, evinin odalarının gözüktüğünü iddia ederek davacı oldu. Kocaeli İdare Mahkemesi bunun üzerine üstgeçidin yıkımına karar verdi. Körfez Belediyesi mahalle halkının ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine aile ile görüşürken, üstgeçitten evin görülmemesi için köprünün etrafını kapattı. Ancak S.T. davadan vazgeç- medi. Mahkeme kararı üzerine Karayolları köprünün yıkımı için bugün bölgeye gitti. Vatandaşlar her gün yüzlerce kişinin kullandığı üstgeçidin yıkımına engel oldu. Polis ve zabıta ekipleri önlem alırken, tutanak tutuldu. Tutanakta gerekli önlemlerin alınmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceği yazıldı.
-
Misafir 13 dakika önceo köprüyü yıkma ve başka yere yapma maliyetine teyzeye çok lüks bir daire alınabilir.tabi bunu düşünecek adam lazım00
-
Misafir 14 dakika öncePerde taksın uyanık. Günah yahu vatandaş için yapılmış harcanan paralara yazık.00
-
Misafir 18 dakika önceUçaklardan bizim ev gözüküyor havaalanı yıkılsın acilen >00
-
Misafir 20 dakika öncebu ne saçma uygulama :) üst geçitin üstünü kapatın olsun bitsin00
-
Misafir 29 dakika öncePerde yok mu ya yuh00
-
Misafir 57 dakika önce80 yaşına gelmişsin teyze uyan artık. sanki 18 yaşındadır. sana kim niye baksın! ayrıca evine bakınca ne oluyor, evde çıplak mı geziyosun!00
-
Misafir 58 dakika önceÜstgeçidin tamamını sacla kaplayıp tüp geçiş şeklinde yapsınlar00
-
Misafir 59 dakika önceböyle saçma bir yargı kararı daha olamaz. kamunun faydası mı yoksa kişinin faydası mı önemli? o kadın da inşallah o üst geçide ihtiyacı olmaz!00
-
Misafir 1 saat önceevinin karşısında apartman olsaydı, apartman mı yıkılacaktı?93
-
Misafir 15 dakika önce8 yaşındaysan şayet bu yorumun makul kabul edilebilir00
-
Misafir 1 saat önceBence teyzeme ev alın köprü yikacaginiza.30
-
Misafir 1 saat önceYikimin haricinde bu problem daha mantikli cozumler var,ici gorunen eve icerden bakinca disariyi gorebilen fakat disaridan icersi gorunmeyen perdeler var.33
-
Misafir 1 saat öncealtgeçit yapmak aklınıza gelmiyormu ya?30
-
Misafir 2 saat önceTüp geçite çevrilebilir.90
-
Misafir 2 saat önceperde denen basit ve ucuz bir yöntem var, yılmak nedir yazık milli servete, hepimizin parasıyla yapılan bir hiznete yazık olacak...60
-
Misafir 58 dakika önceaynen. kamunun faydasına kamunun cebinden çıkan bir ürünü yıktırmaya nasıl böyle bir hak verir yargı anlayamadım açıkçası. kapat perdeni otur evinde mademki.00
-
Misafir 2 saat öncecelik zaten baska yere tasinir30
-
Misafir 2 saat öncehaha dogru ya, niye kaplamayi dusunmediler geciti, daha az maliyet00
-
Misafir 3 saat önce80 yaşında teyze kazanmış valla köprünün köşesine paravan yapın kapatın yapmak yıkmak maliyet gereksiz00
-
Misafir 5 saat önceköprüyü yikacaginiza köprünün üstünü kaplasaydiniz ya240
-
Misafir 6 saat önceişte yargı ve adalet mükemmel153