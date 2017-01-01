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Kocaeli'de mahkeme karar verdi, evinin içi gözüktüğü için üstgeçit yıkılacak!

Kocaeli'de D-100 Karayolu’nun üzerine yapılan üstgeçitten evinin odalarının görüldüğünü iddia eden bir kadın dava açtı. Mahkeme üstgeçidin yıkılmasına karar verdi

05 Mayıs 2017 Cuma, 02:59:09 Güncelleme: 09:38:09 HABERTURK.COM

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde, 80 yaşındaki S.T. adlı kadın, D-100 Karayolu’nun üzerine yapılan üstgeçidin evine çok yakın olduğu, odalarının içerisinin gözüktüğü iddiasıyla davacı olurken, mahkeme üstgeçidin yıkılmasına karar verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre karayolları, 2012 yılında D-100 Karayolu’nda Körfez Yeni Yalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan kesime yaya üstgeçidi yaptı.

Üstgeçidin ayağının hemen yanındaki 3 katlı binada oturan S.T. adlı kadın, köprünün evine çok yakın yapıldığını, evinin odalarının gözüktüğünü iddia ederek davacı oldu. Kocaeli İdare Mahkemesi bunun üzerine üstgeçidin yıkımına karar verdi. Körfez Belediyesi mahalle halkının ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine aile ile görüşürken, üstgeçitten evin görülmemesi için köprünün etrafını kapattı. Ancak S.T. davadan vazgeç- medi. Mahkeme kararı üzerine Karayolları köprünün yıkımı için bugün bölgeye gitti. Vatandaşlar her gün yüzlerce kişinin kullandığı üstgeçidin yıkımına engel oldu. Polis ve zabıta ekipleri önlem alırken, tutanak tutuldu. Tutanakta gerekli önlemlerin alınmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceği yazıldı.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 13 dakika önce
    o köprüyü yıkma ve başka yere yapma maliyetine teyzeye çok lüks bir daire alınabilir.tabi bunu düşünecek adam lazım
  • Misafir 14 dakika önce
    Perde taksın uyanık. Günah yahu vatandaş için yapılmış harcanan paralara yazık.
  • Misafir 18 dakika önce
    Uçaklardan bizim ev gözüküyor havaalanı yıkılsın acilen >
  • Misafir 20 dakika önce
    bu ne saçma uygulama :) üst geçitin üstünü kapatın olsun bitsin
  • Misafir 29 dakika önce
    Perde yok mu ya yuh
  • Misafir 57 dakika önce
    80 yaşına gelmişsin teyze uyan artık. sanki 18 yaşındadır. sana kim niye baksın! ayrıca evine bakınca ne oluyor, evde çıplak mı geziyosun!
  • Misafir 58 dakika önce
    Üstgeçidin tamamını sacla kaplayıp tüp geçiş şeklinde yapsınlar
  • Misafir 59 dakika önce
    böyle saçma bir yargı kararı daha olamaz. kamunun faydası mı yoksa kişinin faydası mı önemli? o kadın da inşallah o üst geçide ihtiyacı olmaz!
  • Misafir 1 saat önce
    evinin karşısında apartman olsaydı, apartman mı yıkılacaktı?
  • Misafir 15 dakika önce
    8 yaşındaysan şayet bu yorumun makul kabul edilebilir
  • Misafir 1 saat önce
    Bence teyzeme ev alın köprü yikacaginiza.
  • Misafir 1 saat önce
    Yikimin haricinde bu problem daha mantikli cozumler var,ici gorunen eve icerden bakinca disariyi gorebilen fakat disaridan icersi gorunmeyen perdeler var.
  • Misafir 1 saat önce
    altgeçit yapmak aklınıza gelmiyormu ya?
  • Misafir 2 saat önce
    Tüp geçite çevrilebilir.
  • Misafir 2 saat önce
    perde denen basit ve ucuz bir yöntem var, yılmak nedir yazık milli servete, hepimizin parasıyla yapılan bir hiznete yazık olacak...
  • Misafir 58 dakika önce
    aynen. kamunun faydasına kamunun cebinden çıkan bir ürünü yıktırmaya nasıl böyle bir hak verir yargı anlayamadım açıkçası. kapat perdeni otur evinde mademki.
  • Misafir 2 saat önce
    celik zaten baska yere tasinir
  • Misafir 2 saat önce
    haha dogru ya, niye kaplamayi dusunmediler geciti, daha az maliyet
  • Misafir 3 saat önce
    80 yaşında teyze kazanmış valla köprünün köşesine paravan yapın kapatın yapmak yıkmak maliyet gereksiz
  • Misafir 5 saat önce
    köprüyü yikacaginiza köprünün üstünü kaplasaydiniz ya
  • Misafir 6 saat önce
    işte yargı ve adalet mükemmel
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