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“Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden şahıs yeniden yargılanacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 03:47:18

  • 1 “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden şahıs yeniden yargılanacak
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    Oyuncu Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ı öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Galip Topsız’ın ‘cezai ehliyetinin tam olduğu’ belirtildi. 

  • 2 “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden şahıs yeniden yargılanacak
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    Yağmur Atacan’a 3 yıl önce “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ‘psikoz anemi’ hastası olduğunu öne süren Topsız’ın yeniden yargılanmasına başlandı.

  • 3 “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden şahıs yeniden yargılanacak
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    Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Topsız hazır bulundu. 

  • 4 “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden şahıs yeniden yargılanacak
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    Şikâyetçi Yağmur Atacan ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu açıkladı. 

  • 5 “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden şahıs yeniden yargılanacak
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    Raporda Galip Topsız için “Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği azaldığına dair tıbbi bir bulguya rastlanmamış, cezai ehliyetinin tam olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

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