“Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden şahıs yeniden yargılanacak

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Yağmur Atacan’a 3 yıl önce “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ‘psikoz anemi’ hastası olduğunu öne süren Topsız’ın yeniden yargılanmasına başlandı.