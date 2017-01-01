“Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden şahıs yeniden yargılanacak

Oyuncu Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ı öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Galip Topsız’ın ‘cezai ehliyetinin tam olduğu’ belirtildi.
Yağmur Atacan’a 3 yıl önce “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ‘psikoz anemi’ hastası olduğunu öne süren Topsız’ın yeniden yargılanmasına başlandı.
Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Topsız hazır bulundu.
Şikâyetçi Yağmur Atacan ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu açıkladı.
Raporda Galip Topsız için “Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği azaldığına dair tıbbi bir bulguya rastlanmamış, cezai ehliyetinin tam olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.