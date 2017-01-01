ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

05 Mayıs 2017 Cuma, 03:48:33 HABERTURK.COM

Kıyamder ve Fatih Medreseleri’ne bağlı iki grubun Mekke'de yaptıklarının kavganın görüntüleri ortaya çıktı

  • 1 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
    1 | 16

    Umreye giden Kıyamder ve Fatih Medreseleri’ne bağlı iki grubun Mekke yakınlarında bir otelde yaptıkları kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

  • 2 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
    2 | 16

    Gazete Habertürk'ün haberine göre kavganın ardından iki cemaat birbirini suçlamıştı. Cemaat üyelerinin Türkiye’ye dönmesinin ardından Mekke’de yaşanan kavga yargıya taşınmıştı. 

  • 3 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
    3 | 16

    8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, ilk olarak 27’si kadın toplam 50 kişilik Kıyamder ekibinin otele girdiği ve arkasından da 16 erkekten oluşan Masum Bayraktar ve ekibinin otele giriş yaptığı görülüyor. 

  • 4 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
    4 | 16

    Daha sonraki görüntülerde ise otel asansörünün önünde ortalığın bir anda karıştığı, beyaz kıyafetli erkeklerin birbirine girdiği yer alıyor.

  • 5 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
    5 | 16
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 30 dakika önce
    islamiyeti soytarı işine cevirdiler müslüman müslümandan nefret eder hale geldik malesef
Kalan karakter : 2000