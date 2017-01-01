Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Umreye giden Kıyamder ve Fatih Medreseleri’ne bağlı iki grubun Mekke yakınlarında bir otelde yaptıkları kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre kavganın ardından iki cemaat birbirini suçlamıştı. Cemaat üyelerinin Türkiye’ye dönmesinin ardından Mekke’de yaşanan kavga yargıya taşınmıştı.
8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, ilk olarak 27’si kadın toplam 50 kişilik Kıyamder ekibinin otele girdiği ve arkasından da 16 erkekten oluşan Masum Bayraktar ve ekibinin otele giriş yaptığı görülüyor.
Daha sonraki görüntülerde ise otel asansörünün önünde ortalığın bir anda karıştığı, beyaz kıyafetli erkeklerin birbirine girdiği yer alıyor.