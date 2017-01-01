Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

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8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, ilk olarak 27’si kadın toplam 50 kişilik Kıyamder ekibinin otele girdiği ve arkasından da 16 erkekten oluşan Masum Bayraktar ve ekibinin otele giriş yaptığı görülüyor.