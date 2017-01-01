Yenibosna'da bir metrobüsün arıza yapması üzerine aksayan seferler normale döndü.

Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapmakta olan metrobüs Sefaköy-Yenibosna arasında arızalandı. Bunun üzerine metrobüs seferleri durdu.



Arıza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar da metrobüs yolunda yürüdü.

Arızalanan metrobüsün yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.