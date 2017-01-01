Yenibosna'da bir metrobüsün arıza yapması üzerine aksayan seferler normale döndü.
Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapmakta olan metrobüs Sefaköy-Yenibosna arasında arızalandı. Bunun üzerine metrobüs seferleri durdu.
Arıza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar da metrobüs yolunda yürüdü.
Arızalanan metrobüsün yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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YORUMLAR 3
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Misafir 23 dakika önceZamanlama manidar00
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Misafir 28 dakika öncesaatlerdir bekliyoruz00
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Misafir 30 dakika önceParamızla rezil oluyoruz 3 km yol mu yürünür arkadaş...00
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