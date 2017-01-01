ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
metrobüs
GÜNDEM

Metrobüs seferlerinde aksama

Arıza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, vatandaşlar metrobüs yolunda yürüdü

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:02:20 Güncelleme: 09:44:18 DHA

Yenibosna'da bir metrobüsün arıza yapması üzerine aksayan seferler normale döndü.

Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapmakta olan metrobüs Sefaköy-Yenibosna arasında arızalandı. Bunun üzerine metrobüs seferleri durdu.

Arıza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar da metrobüs yolunda yürüdü.

Arızalanan metrobüsün yoldan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 23 dakika önce
    Zamanlama manidar
  • Misafir 28 dakika önce
    saatlerdir bekliyoruz
  • Misafir 30 dakika önce
    Paramızla rezil oluyoruz 3 km yol mu yürünür arkadaş...
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ soruşturmasından kurtarma vaadiyle rüşvet alan emniyet müdürü tutuklandı
GÜNDEM

Erdemli emniyet müdürü tutuklandı
Cuma namazı saat kaçta? 5 Mayıs 2017
GÜNDEM

Cuma namazı saat kaçta?
Kocaeli'de mahkeme karar verdi, evinin içi gözüktüğü için üstgeçit yıkılacak!
GÜNDEM

Evinin içi gözüktüğü için üstgeçit yıkılacak!
Başbakan'dan 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
GÜNDEM

'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (5 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 5 Mayıs günlüğü
Ankara'da otomobilin çarptığı üç kişiden biri öldü, ikisi yaralandı
GÜNDEM

Başkentte yayalara otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
FETÖ soruşturmasından kurtarma vaadiyle rüşvet alan emniyet müdürü tutuklandı
GÜNDEM

FETÖ'DEN KURTARMA VAADİYLE RÜŞVET ALAN EMNİYET MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA
Cuma namazı saat kaçta? 5 Mayıs 2017
GÜNDEM

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Metrobüs seferlerinde aksama
GÜNDEM

METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMA
Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
GÜNDEM

MEKKE'DEKİ KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Başbakan'dan 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
GÜNDEM

'ABDULLAH GÜL' SORUSUNA YANIT
Adana'da DEAŞ operasyonu! 12 gözaltı
GÜNDEM

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU! 12 GÖZALTI