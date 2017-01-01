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Adana'da DEAŞ operasyonu! 12 gözaltı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:47:15 Güncelleme: 09:48:28

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler, uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Ekipler, bazı evlere kapıları koç başlarıyla kırarak girdi. Ekipler, belirlenen bölgelerde evlerin içi ve bahçelerinde detaylı arama yaptı.

Adresinde bulunamayan bir şahıs ise merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir fırında ekmek yaparken yakalandı.

Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 5'inin Suriyeli, 2'sinin Iraklı, 5'inin de Türk olduğu öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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