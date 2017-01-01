Bursa'da liseli genç kız arkadaşını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir lise öğrencisi, aynı sınıftaki kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, lise öğrencisi H.C. (16) sabah erken saatlerde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar'a (16) yanında getirdiği silahla, diğer öğrencilerin gözleri önünde ateş etti. H.C, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

CİNAYET ZANLISI LİSELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.C ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okuldaki diğer öğrenciler ise evlerine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.