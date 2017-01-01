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Darbe girişimi raporunda çarpıcı tespitler!

FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun taslak raporu tamamlanmak üzere. Raporda çok çarpıcı tespitler yer alıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:51:05 Güncelleme: 11:07:23 HABERTURK.COM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşturulan, FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun 700 sayfalık taslak raporunda sona gelindi. Habertürk TV'den Sibel Erdem'in haberine göre; Söz konusu raporda örgütün darbe girişimindeki amaçlarından biri de rejimi değiştirmek.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞINA İLİŞKİN TESPİT YER ALMADI

TBMM'de onlarca kişiyi dinleyen Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun 700 sayfalık taslak raporunda FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bir tespit ise yer almadı. Raporda, FETÖ'nün dış destekli bir proje olduğu ve amaçlarının devleti ele geçirerek rejimi değiştirmek olduğu belirtiliyor. FETÖ'nün 1960'lı yıllarda sahneye çıktığına dikkat çekilen raporda, örgütün ağırlıklı olarak TSK'da yapılandığı dile getiriliyor.

"HASTA RUHLU, KÖTÜ BİR KİŞİ"

FETÖ lideri Fetullah Gülen'le ilgili olarak raporda, kendisinin tüm askeri darbeleri övdüğü ve önceden haberi olduğu kaydedilerek, darbelerden istifade ettiği vurgulanıyor. Raporda Gülen'le ilgili olarak kendini mesih-mehdi sandığı, hasta ruhlu ve kötü bir kişi olduğu değerlendirmesi de yer alıyor.

RAPORDAKİ ÖNERİLER

Raporda tespitlerin yanı sıra önerilere de yer veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu tür yapılarla mücadeledeki önemi de raporda yer alıyor. Raporda din eğitiminin doğru şekilde yapılması gerektiği, imamların eğitimlerinin önemi, vatandaşların doğru bilgilendirilmeleri ve dini kitapların gözden geçirilmesi ile cemaat ve vakıflar için bir denetim mekanizmasının olması gerektiği vurgulanıyor. Bu öneriler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir birim oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

AK PARTİLİ ÖZDAĞ: SİYASET KURUMUNDA YOĞUNLAŞTIKLARI BİR DURUM TESPİT ETMEDİK

Rapor hakkında Habertürk TV'ye konuşan Komisyon Başkanvekili AK Partili Selçuk Özdağ, "Siyaset kurumunda özellikle yoğunlaştıkları bir durum tespit etmedik" dedi.

Rapora son şekli verildikten sonra, CHP, HDP ve MHP'li üyelere de dağıtılacak. CHP ve HDP'nin ise komisyon raporuna muhalefet şerhi koyacağı belirtiliyor.

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