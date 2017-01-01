Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz kıyıları için 'sis' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de bulunan ve kıyı kesimler boyunca uzanan mevcut sis örtüsünün, gece saatlerine kadar Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında, yarın sabah saatlerine kadar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak, etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sis nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.