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İstanbul'da bir kişi narkotik operasyonuna tıraş olurken yakalandı

Evinde iç çamaşırlarıyla tıraş olurken operasyona yakalanan ev sahibi ne yapacağını şaşırdı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:00:50 Güncelleme: 11:07:19 İHA

Beykoz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon sırasında yanlış adrese girince, iç çamaşırlarıyla tıraş olan ev sahibi şok geçirdi.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Beykoz, İncirköy Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine ekipler özel tim yardımıyla girdi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerine arama yapıldı. Adreste yapılan aramalara özel eğitimli köpeklerinde destek verdiği görüldü.

Bu sırada başka bir eve giren polisleri karşısında gören ev sahibi şok geçirdi. Evinde iç çamaşırlarıyla tıraş olurken operasyona yakalanan ev sahibi ne yapacağını şaşırdı. Ekipler adresin yanlış olduğunu anlayınca evden ayrıldı.

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