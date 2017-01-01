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MEB'den "merdiven altı" eğitim kurumlarına ceza yağdı

Bakanlıktan ruhsat alan ancak kanuna aykırı faaliyetler yaptığı tespit edilen 10 ildeki 17 özel öğretim kurumuna ise 217 bin 740 lira ceza verildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:21:39 Güncelleme: 11:25:49 AA

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 11 ildeki 66 kuruma toplam 2 milyon 343 bin para cezası kesildi ve bu kurumlara kapatma uygulandı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, denetim elemanlarınca, bu yılın başından itibaren 81 il genelinde merdiven altı olarak da tabir edilen Bakanlıktan ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüten eğitim kurumlarına ilişkin bir çalışma yürütüldü.

MEB tarafından yürütülen bu çalışma kapsamında, ruhsatı olmadığı halde kanuna aykırı şekilde eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 11 ildeki 66 kuruma toplam 2 milyon 343 bin lira para cezası kesildi. Bu kurumların, "TEOG Hazırlık", "Ödev Evi", "Test Merkezi", "Danışmanlık Merkezi", "Etüt Merkezi", "Eğitim Koçluğu" gibi isimler altında eğitim faaliyeti gösterdikleri de tespitler arasında yer aldı. Bakanlıktan izin almadan eğitim faaliyeti yürütülen bu kurumlar kapatıldı.

RUHSATLI ANCAK KANUNA AYKIRI DAVRANAN KURUMLARA DA CEZA VERİLDİ

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri, ruhsatı olmakla birlikte Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na aykırı faaliyetler yaptığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına yönelik de çalışma yürüttü. Bu kapsamda da Bakanlıktan ruhsat alarak eğitim faaliyeti yürütün 10 ildeki 17 özel öğretim kurumuna da 217 bin 740 lira para cezası verildi.

Bu kurumlara verilen birinci kademe cezaları, brüt asgari ücretin 5-10 katı arasında oldu. Bu kurumların kanuna aykırı faaliyeti bir kez daha işlediklerinin tespiti halinde, para cezaları beşer kat artırılarak uygulanacak. Üçüncü kere aynı tespitin yapılması halinde ise bu kurumlara kapatma verilerek ruhsatları iptal edilecek.

Bakanlığın bu özel öğretim kurumlarına, reklamlarında öğrenci resmi kullanma, izinsiz yerleşim planı değişikliği, kanun, yönetmelik ve yönergelere aykırı faaliyet gösterme, izinsiz öğretim programı kullanma, gerçeğe aykırı ilan ve reklam verme veya kanunda tanımlı diğer yasak fiillerden birini işlemeleri nedeniyle idari para cezaları uygulandığı kaydedildi.

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