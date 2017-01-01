Diyarbakır'daki 'aldatan eş' cinayetinde Yargıtay verilen cezayı fazla buldu

Diyarbakır'da, 2013 yılında 4 çocuk annesi eşi Canan Tanış'ı 7 ayrı bıçakla, 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Vedat Tanış'a 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak verilen 20 yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından 'indiriminin az uygulandığı' gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada, öldürülen Canan Tanış'ın 'gayri ahlaki ilişkisi' olduğunu belirten mahkeme, cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü.



Merkez Bağlar ilçesinde 15 Eylül 2013 günü meydana gelen olayda; inşaat işçisi 40 yaşındaki Vedat Tanış, 16 yıllık eşi 36 yaşındaki Canan Tanış'ı, kendisini aldattığı iddiasıyla 7 ayrı bıçakla 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Vedat Tanış 4 çocuğunu evden çıkardıktan sonra polise teslim olurken, olay yerinde yapılan incelemede genç kadının tepsinin üzerinde boğazının kesildiği tespit edildi. Soruşturmanın ardından Vedat Tanış hakkında 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



'BENİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ, CİNNET GEÇİRDİM'



İddianamenin kabul edilmesinin ardından Vedat Tanış'ın yargılanması Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İlk duruşmada ifadesi alınan Vedat Tanış, "Olaydan önceki gece eşim beni aldattığını, beni değil başkasını sevdiğini söyledi. Aldattığı kişi 10 yıllık arkadaşımdı. Bunları duyunca şoke oldum, kendimi kaybettim ve yere düştüm. Benden boşanmak istiyordu. Cinnet geçirmiştim. Kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşim kanlar içinde yatıyordu" dedi.



HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI



28 Mayıs 2014 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, Vedat Tanış'ı 'Eşine yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini, haksız bir fiilin meydana getirdiği şiddetli elemin altında işlediğini ve yargılamadaki olumlu tavrını dikkate alan mahkeme ceza indirimi uygulayarak Vedat Tanış'ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin gerekçeli kararında, 'Canan Tanış'ın evlilik birliği içerisindeki sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle sanığa haksız tahrik indirimi uygulandığı' ifade edildi.



YARGITAY: FAZLA CEZA VERİLMİŞ



Kararın açıklanmasının ardından sanık Vedat Tanış'ın avukatı, müvekkiline fazla ceza verildiğini, Canan Tanış'ın ailesinin avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Cumhuriyet Savcısı ise az ceza verildiğini savunarak Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 14 Aralık 2016 tarihinde Canan Tanış'ın ailesinin temyiz talebinin reddine karar verdi. 1'inci Ceza Dairesi, ayrıca Cumhuriyet Savcısı ve müşteki avukatlarının haksız tahrik uygulanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazın da reddine karar verdi. Canan Tanış'ın 185 günde F.T. isimli kişi ile bin 268 kez telefon ile görüşme yaptığını ve 247 kez mesajlaştığı belirtilen kararda şöyle denildi:



"Maktule ile F.T.'nin evlilik dışı ilişkileri olduğu anlaşılmış olup, sanığın bu ilişkiyi öğrenmesi nedeniyle kapıldığı öfke sonucu suçu işlediği anlaşıldığından, maktuleden kaynaklanan haksız hareketler nedeniyle, tahrikin ulaştığı boyut dikkate alınarak, makul bir ceza tayini yerine en alt sınırdan indirim yapılarak fazla ceza tayini yapılmıştır. Sanık avukatının temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kararın bozulmasına karar verilmiştir."



SAVCI: BOŞANMAYI KABUL EDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ



Yargıtay kararının ardından sanık Vedat Tanış'ın yeniden yargılaması 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın aldatıldığını öğrendikten sonra eşini evliliği devam ettirmeye zorladığını, maktulün boşanma istemini yinelediğini, sanığın boşanmayı kabullenemediği için eşini öldürmeye karar verdiğini belirtti. Vedat Tanış'ın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.



Duruşmada söz alan sanık avukatı Burak Göncü ise, maktülün sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek, "Müvekkil haksız tahrik altında üzücü bir vaka gerçekleştirmiştir. Ciddi bir ağır tahrik söz konusudur. Haksız tahrik indiriminin en üst düzeyde verilmesini talep ediyoruz" dedi.



GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİ NEDENİYLE HAKSIZ TAHRİK



Kararını açıklayan mahkeme, sanık Vedat Tanış'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Öldürülen kadının başka bir erkekle çok sayıda telefon görüşmesi ve mesajlaşmasının tespit edildiğini belirten mahkeme, tanık beyanları ile de Canan Tanış'ın 'gayri ahlaki ilişkisinin bulunduğunun anlaşıldığını' kaydetti.



Sanığın bu nedenlerle suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edildiğini belirten mahkeme, cezanın 19 yıla indirilmesine karar verdi. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerinde olası uslandırıcı etki yapması ihtimalini dikkate alan mahkeme Vedat Tanış'ın cezasını 15 yıl 10 aya indirdi.

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