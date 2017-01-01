Erzurum'daki 'gizemli yolun' sırrı çözüldü

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli yol' olarak ünlenen yol, büyük ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca vatandaşın akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor. Su terazisiyle yapılan ölçümde 'gizemli yolun' sırrının göz yanılgısı olduğu belirlendi.

Abdurrahman Gazi'nin Palandöken Dağı eteklerindeki türbesine giderken yolun sol tarafından bulunan 200 metrelik bölüm, gizemli yol olarak anılıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören 'gizemli yol'la ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor.

Kontağı kapatılan otomobillerin kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek bunu 'Abdurrahman Gazi'nin kerameti' olarak yorumlarken, bilim adamları bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor. Belediye tarafından konulan iki tabelanın ilkinde 'Gizemli yol başlangıcı' yazarken ikincisinde nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılıyor. Tabelada aracın durdurulması, vitesin boşa alınması ve ayağın frenden çekildikten sonra denemeye başlanması tavsiye ediliyor.

"TAMAMEN GÖZ YANILMASI"

Gizemli yolun sırrının belirlenmesi için bugün Makine Mühendisi Fırat Aladağ, su terazisiyle yolda ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde rampa yukarı görülen istikametin aslında aşağı eğimli olduğu belirlendi. Makine Mühendisi Fırat Aladağ, "Yokuş yukarı gibi gözüken yol aslında rampa aşağı. Bu tamamen bir göz yanılması" dedi.