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Trabzon'da yayla yolunda kaza

Kamyonetin uçurumda dereye uçtuğu kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:19:33 Güncelleme: 12:21:15 AA

Trabzon'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Araklı ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sularbaşı Mahallesi'nde Hasan İpekçioğlu'nun kullandığı kamyonet, uçurumdan Aşa Deresi'ne düştü. Kazada sürücünün babası Ali ve yengesi Havva İpekçioğlu ile komşuları Şükür Atmaca olay yerinde hayatını kaybetti.

YAYLAYA GİDİYORLARDI

Yaralanan Tahsin Bilaloğlu, Abbas ve Zelife İpekçioğlu ise jandarma, sağlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucunda bulundukları yerden çıkartıldı. Tahsin Bilaloğlu, kaldırıldığı Araklı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Abbas ve Emine Zelife İpekçioğlu'nun tedavisi devam ediyor.

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Akraba ve komşu olan kazazedelerin, ilçeye bağlı Cifinboğazı Yaylası'na gittikleri öğrenildi.

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