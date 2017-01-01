İzmir'de koğuş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde devam eden düğün sırasında, damadı silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aliağa ilçesinde 4 Mart'ta meydana gelen olayda, cezaevinden bir süre önce çıkan Daimi Akyüz'ü (46) bir restoranda devam eden düğünü sırasında silahlı saldırı sonucu öldürdükten sonra firar ettiği iddia edilen Erdal T.'nin (35) yakalanması için çalışma başlattı.

Erdal T.'nin önceki gün Konak ilçesinde bir parka geleceği bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ancak cinayette kullandığı tabanca ele geçirilen Erdal T.'nin tehdit, gasp ve hakaret suçlarından da arandığı bildirildi.

T.'nin ayrıca geçen yıl 18 Aralık'ta Çiğli ilçesinde taksici Çağlayan Hamoğlu'nun (26) öldürülmesinin de zanlısı olduğu, suçunu kabul eden zanlının Hamoğlu'nu yanlışlıkla öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİNDEN KOĞUŞ ARKADAŞI

Erdal T.'nin, Foça'da bir kafede 14 yıl önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren ve seken kurşunlar nedeniyle bebek arabasında uyuyan 2,5 yaşındaki Alistair Grimasson'un da ölümüne yol açan kişi olduğu ortaya çıkan Daimi Akyüz ile cezaevinden koğuş arkadaşı olduğu belirtildi.

T.'nin emniyette verdiği ifadesinde, cezaevinden Akyüz'den önce tahliye olduktan sonra bir taksi durağında "değnekçilik" yaptığını, daha sonra Akyüz ile birlikte işlettikleri taksi nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşandığını söylediği, aralarındaki kırgınlığına rağmen gittiği düğününde kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

ALISTAIR'İN KATİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

İzmir'de cezaevinden tahliye edildikten sonra Aliağa ilçesindeki düğünü sırasında öldürülen Daimi Akyüz'ün 2003'te Foça'da silahlı kavgada bir kişiyi öldürdükten sonra, seken kurşunlar nedeniyle de bebek arabasında uyuyan 2,5 yaşındaki Alistair Grimasson'un ölümüne yol açtığı gerekçesiyle cezaevinde kaldığı ortaya çıkmıştı.

Cezaevinden bir süre önce çıkan Daimi Akyüz, Kültür Mahallesi'ndeki bir restoranda yapılan düğün töreni sırasında arkadaşı Zafer Yıldırım ile birlikte dışarıya çıkmış, bu sırada dışarıda bekleyen Erdal T.'nin silahla ateş etmesi sonucu Daimi Akyüz ve Zafer Yıldırım yaralanmıştı.

Aliağa Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Akyüz, yaşamını yitirirken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım ise tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası firar eden Erdal T.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, zanlının kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına almıştı.