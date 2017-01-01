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İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Gözaltındaki tek erkek...

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütte "abla" olarak nitelenen 53 kadın ile Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen gözaltına alındı

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:21:54 Güncelleme: 13:40:36 AA

İzmir merkezli 16 ildeki operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 71 şüpheliden 54'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki tek erkek şüphelinin Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan bir üsteğmen olduğu öğrenildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik soruşturması kapsamında "İzmir il ablaları" oldukları ve kadın yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 71 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 54 zanlı yakalandı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA TEK ERKEK ŞÜPHELİ

Jandarma ekipleri, Güzelyalı semtinde "mütevelli üyesi" olduğu iddia edilen S.Ö'nün evinde yaptığı aramada, örgüte aidiyetliği gösteren aralarında çok sayıda F serisi bulunan 48 adet 1 Amerikan Doları ele geçirdi.

Gözaltına alınanlar arasında tek erkek şüphelinin ise Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında üsteğmen rütbesiyle görev yaptığı belirtildi.

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