İngiliz British Airways'in Kahire-Londra seferini gerçekleştiren Boeing 787 Dreamliner tipi uçağı bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bombay- İstanbul seferinden dönen Türk Hava Yolları hostesleri ise merdivenden düşerek yaralanan kadın için seferber oldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İngiliz British Airways'in Kahire-Londra seferini yapan uçağında bir yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı.Yolcunun sağlık durumunde iyileşme görülmemesi üzerine kabin ekibi hemen pilota durumu bildirdi. Bunun üzerine İngiliz uçağın pilotu Atatürk Havalimanı'na iniş yapma kararı aldı. Öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapan uçakta yolcu alınarak hastaneye kaldırıldı. Uçak Atatürk Havalimanı'nda yakıt aldıktan sonra Londra'ya gitmek üzere havalandı.



YOLCU MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Bu arada Bombay-İstanbul seferinden dönen Türk Hava Yolları hostesleri merdivenden düşerek yaralanan kadın için seferber oldu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı Arındırılmış Salon'da pasaport kontrolü sonrası merdivenlerden inen Cahide Gökdemir (67) dengesini kaybederek düştü.

Uçuştan dönen THY ekibi de düşen yaşlı kadını görünce yardıma koştu. İlkyardım eğitimi alan hostesler yaşlı kadına yardımcı oldu. Bir sonraki uçuşa yetişmek için aceleyle merdivenlerden inerek başından yaralanan Cahide Gökdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.