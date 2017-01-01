Edirne'de tutuklu bulunan bir kişi 24 yıl önceki cinayeti itiraf etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu satıcılığı suçundan cezaevinde bulunan E.A., gördüğü rüyalardan etkilenerek 24 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın aktardığı bilgilere göre, Keşan'ın İspat Mahallesi'nde bir fırında hamurkar olarak çalışan E.A., 'uyuşturucu satıcılığı' suçundan ceza aldı. 2006 yılından bu yana cezaevinde bulunan E.A., iddiaya göre cezaevi arkadaşlarına işlediği cinayetle ilgili gördüğü rüyalar yüzünden uykularının kaçtığını söyledi. Arkadaşları cezaevi savcısına başvurup E.A.'nın cinayet işlediğini ve itirafta bulunacağını söyledi. Savcıya ifade veren E.A., yanında çalışan ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan İbrahim Kaşın'ı 21 Ocak 1993'te Keşan Baraj yakınlarında bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. E.A., cesedi araçla Kırklareli'ne götürüp adliye mevkisinde varil içinde cinayet aleti bıçakla birlikte gömdüğünü ve üzerine beton döktüğünü söyledi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞ



Yapılan araştırmada İbrahim Kaşın'ın ablasının 1993 yılında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi. E.A.'nın iddiası üzerine Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kırklareli'nde ceset araması yapılabileceği belirtildi.