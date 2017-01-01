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Konya'da yaban domuzu, hastanenin acil servisine daldı

Belediye ekipleri, hastaneden çıkan domuzu bir okulun bahçesinde yakaladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:45:01 Güncelleme: 15:19:33 DHA

Konya'da kent merkezine inen yaban domuzu, özel bir hastanenin acil servis camını kırıp içeriye girdi. Kısa süre sonra açık kapıdan çıkan domuzu belediye ekipleri bir okulun bahçesinde yakaladı. Vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi'ne gelen yaban domuzu, burada bulunan bir özel hastanenin acil servisinin camını kırıp içeri girdi. Domuzu gören vatandaşlarda hastanenin içine kaçtı. Kısa süre sonra açık olan kapıdan dışarıya çıkan domuz, hızla uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastaneden çıkan domuzu belediye ekipleri bir okulun bahçesinde yakalayıp, hayvan barınağına götürdü.

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