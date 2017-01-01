Antalya'da AIDS hastasının kanlı eylemine kimse müdahale edemedi

Antalya'da AIDS hastası olduğu iddia edilen bir kişi, diş hekimliği fakültesine alınmadığını öne sürerek bir anda bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Şahsı olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı Ali Çam ikna etti. Polis ve sağlık ekiplerinin ellerinde eldivenle takip ettiği olayda kimse şahsa yaklaşmaya cesaret edemedi.

Olay bugün saat 10.20 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 40 yaşındaki İsmail R., dişini tedavi ettirmek için fakültenin önüne geldi. Kapıda bulunan görevliler tarafından içeriye alınmadığını iddia eden İsmail R., görevlilerle tartışmaya başladı. Şahıs tartışma sırasında bir anda üstünü çıkartarak cebinden çıkardığı bıçakla kendini kesmeye başladı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için güvenlik şeridi oluştururken, fakülteye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Polisin ikna çabalarına aldırış etmeyip tehditler savuran İsmail R., defalarca karın bölgesini ve kollarını bıçakladı. AIDS hastası olduğu için kimsenin müdahale edemediği İsmail R. 'Kimliğimi verin, savcıyı çağırın' diye bağırmaya başladı.

SAVCI İKNA ETTİ

Bir süre sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı Ali Çam, psikolojik sorunları da olduğu öğrenilen İsmail R. ile konuşmaya başladı. Hasta adamın derdini dinleyen Çam, tedavi sözü vererek İsmail R.'yi ikna etti. Elinden bıçağı atan İsmail R., üstünü de giyinerek 112 ekipleri eşliğinde ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Daha önce de fakülte önünde benzer olaylar yaptığı öğrenilen İsmail R.'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra, fakültenin giriş ve çıkışları tekrar açıldı. Bu sırada fakülte kapısı önünde şahsın yere akan kanlarını gören vatandaşlar, basmamak için gayret gösterdi.

"HASTANIN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

Olayla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürsat Er, kişinin kendilerince bilinen birisi olduğunu belirterek, "Hastanın psikolojik sorunları var. Hastanede de takip ediliyor. 10 Mart'ta günü bize tedaviye geldiğinde 2 tane diş dolgusu yapılmak isteniyor. Randevusuz geldiği için personelimiz biraz beklemesini istiyor. Bugün de kliniğimizin birini boşalttık, kendisine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Tedaviyi yine kabul etmedi. Malumunuz şov benzeri bir olay oldu. Hoş bir olay değil. Biz hastalar arasında ayrım yapmıyoruz. Biz hastaya elimizden geleni yaptığımız halde, böyle bir olayın olması üzücü. Buradaki hastalarımız da çok korktu. Yardım etmeye çalışıyorsunuz hasta yardımı kabul etmiyor" dedi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.