TSK: Son bir haftada 78 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada, "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın güvenliği sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüyle mücadele ettiği, Fırat Kalkanı Harekatı ile de sınır hattında güvenliği sağlayarak, terör nedeniyle göç edenlerin geri dönüşüne destek sağladığı kaydedildi.

Bilgilendirmede, TSK tarafından yürütülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçen 27 Nisan ile 4 Mayıs arasındaki bir haftalık süreçte, teröristlerin barınma alanı, yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli bölgesini teröristlerden temizleyerek, bahar ile yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara devam ettiği vurgulandı.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında geçen bir haftalık süreçte; Şırnak'ın Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkar'nin Yüksekova, Siirt'in Pervari, Diyarbakır'ın Hazro, Hani ve Dicle ile Erzurum'un Şenkaya bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildiği vurgulandı. Son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 21 askerin ise yaralandığı belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; biri arananlar listesinde (Gri liste - sözde Kahramanmaraş/Nurhak Dağı ve Çağlayancerit İlçesi sorumlusu Fırat Berkpınar) olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirilmiş, 31 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 bomba atar ve 148 el bombası ele geçirilmiş, 26 EYP tespit edilerek imha edilmiş, yaklaşık 1200 kg amonyum nitrat, 10 kg A-4/C-4 patlayıcı, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, teröristler tarafından kullanılan 45 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde; yaklaşık 50 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."

AĞIR KAYIPLAR VERDİRİLDİ, SALDIRI PLANLARI ÖNLENDİ

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, etkili operasyonlar ile ağır kayıplar verdirilen terör örgütünün hain saldırı planlarının önlendiğine değinilerek şöyle denildi:

"Bu hafta özellikle Şırnak/Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari/Yüksekova, Siirt/Pervari, Diyarbakır/Hazro, Hani, Dicle ve Erzurum/Şenkaya bölgelerinde yürütülen orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirilmiştir. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiş, bu sayede bölücü terör örgütünün bölgedeki hain emellerinin ve saldırı planlarının önüne geçilmiştir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 6 bin 650 kişi yakalanmış ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirmek suretiyle bölücü örgüt üzerindeki baskısını artırmaktadır. Bu kapsamda, yüce Türk Milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir."

PYD'NİN OLASI SALDIRILARINA KARŞI ÖNLEM

TSK açıklamasında Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Terör örgütünden arındırılan bölgelerde patlayıcı arama ve imhasına yönelik çalışmaların sürdüğü Suriye kuzeyinde PYD'nin doğu ve batıya yönelik olası saldırılarının engellenmesine yönelik tedbirler alındığına değinilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekat kapsamında, TSK tarafından desteklenen ÖSO Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alanı kontrolü altında tutmaktadır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Sonuç olarak; Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir."