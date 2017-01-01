Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Elif'i havada yakalayıp kurtardılar
05 Mayıs 2017 Cuma, 17:19:10 | Güncelleme: 17:35:36
DHA
Minik kızın düşme anı, bakkalın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
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Şanlıurfa'da 3 katlı binanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Çakmak'ı, iki esnaf havada yakalayarak kurtardı.
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Olay, bugün öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
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3 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif Çakmak, çıktığı korkuluklardan sarkarken dengesini kaybetti.
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Bir süre korkuluklara tutunan Elif, yorulup demiri bıraktı.
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Bu sırada aşağıda bekleyen esnaf Fehmi Durmaz ve Mehmet Tapşık ellerini açıp Elif'i havada yakaladı.
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Yere düşmekten kurtarılan ve olayda yaralanmayan minik kızın düşme anı, Mehmet Tapşık'a ait bakkalın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.
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İşyerinde bulunduğu sırada bağrışmaları duyunca balkonun altına geldiğini belirten kebapçı Fehmi Durmaz, "Komşuların fark etmesi üzerine ben de hemen balkonun altına koştum. Sorumsuz aileler yüzünden bir çocuk ölümden döndü.
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Allah'a şükür çocuk yara almadan onu havada yakalayarak kurtardık. Bir canın hayatını kurtarmak güzel bir duygudur. Bu benim de çocuğum da olabilirdi. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.
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Mahallede bakkal olan Mehmet Tapşık ise "Ben işyerimde bulunduğum sırada karşı balkonda bulunan mahalle sakinimiz bana seslenerek küçük çocuğun balkonda sarktığını söyledi.
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Hemen işyerimden çıkıp ne oluyor diye baktığımda balkondaki çocuğun aşağıya sarktığını gördüm.
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Benimle birlikte diğer komşularımızda gelerek düşen çocuğu havada yakalayarak kurtardık.
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Yara almadan kurtulan çocuk çok korkmuştu. Sonra ailesine teslim ettik" diye konuştu.