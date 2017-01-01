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Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Elif'i havada yakalayıp kurtardılar

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:19:10 DHA

Minik kızın düşme anı, bakkalın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

  • 1 Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Elif'i havada yakalayıp kurtardılar
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    Şanlıurfa'da 3 katlı binanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Çakmak'ı, iki esnaf havada yakalayarak kurtardı.

  • 2 Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Elif'i havada yakalayıp kurtardılar
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    Olay, bugün öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

  • 3 Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Elif'i havada yakalayıp kurtardılar
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    3 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif Çakmak, çıktığı korkuluklardan sarkarken dengesini kaybetti.

  • 4 Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Elif'i havada yakalayıp kurtardılar
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    Bir süre korkuluklara tutunan Elif, yorulup demiri bıraktı.

  • 5 Şanlıurfa'da balkondan düşen 2 yaşındaki Elif'i havada yakalayıp kurtardılar
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    Bu sırada aşağıda bekleyen esnaf Fehmi Durmaz ve Mehmet Tapşık ellerini açıp Elif'i havada yakaladı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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