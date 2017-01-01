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Diyarbakır'da 'yıldırım' felaketi: 1 ölü, 1 yaralı

Yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:25:32 Güncelleme: 18:27:13 AA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Siverek yolu üzerindeki tarlada çalışan Havva ve Emine Bozkurt, aniden bastıran yağmur nedeniyle ağacın altına sığındı.

Sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadınlar, 112 Acil Servis ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havva Bozkurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emine Bozkurt, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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