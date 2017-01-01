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Adana'daki kalaşnikoflu saldırı kamerada

Adana'da 56 yaşındaki Müslüm Üzer'in öldüğü, 32 yaşındaki oğlu ile 9 yaşındaki torununun ağır yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:14:29 Güncelleme: 19:53:36 İHA

Adana'da bir kişinin öldüğü oğlu ile torununun ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 17 Nisan'da meydana gelen olayda, Adana'nın Yüreğir ilçesi, Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer (56), oğlu Orhan (32) ve torunu 9 Hüseyin Üzer ile birlikte 01 DHR 78 plakalı otomobiliyle, kent merkezine giderken kalaşnikoflu saldırıya uğradı.

Karataş Yolu üzeri, Taşçı kavşağında dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce kalaşnikof ve tabancayla ateş açıldı. Olayda Müslüm Üzer öldü, oğlu ve torunu ağır yaralandı.

Saldırının, yaklaşık 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Ali Altınyüzük'ün (33) öldürülmesiyle ilgili olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli katil zanlısı 17 yaşındaki K.K. ile 5 kişi tutuklandı.

Bu arada, silahlı saldırı anına ait bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen otomobile, katil zanlısının kalaşnikof ile ateş etmesi, ardından bir otomobile binip kaçması, vurulanların ise otomobilden inerek yardım beklediği anlar görülüyor.

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