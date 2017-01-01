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Balıkesir ve Bursa'da meteoroloji'den uyarı!

Balıkesir'in doğu ilçeleri ile Bursa'nın güney ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:33:14 Güncelleme: 19:35:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Balıkesir'in doğu ilçeleri ile Bursa'nın güney ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir'in doğusunda yer alan Susurluk, Dursunbey ve Kepsut ilçeleri ile Bursa'nın güney ve batısında bulunan Mustafa Kemal Paşa, Orhaneli, Keleş ilçelerinin çevresinde, ileriki 2 saat içerisinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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