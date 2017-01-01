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İstanbul'da DEAŞ'a darbe: 25 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu öğrenilen evlere yapılan baskında 22'si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı

05 Mayıs 2017 Cuma, 20:31:33 Güncelleme: 20:33:32 AA

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerin tespitine yönelik çalışmanın ardından, örgütün üst düzey medya lojistik sorumlularına ve hücre evlerine yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Operasyonda, terör örgütüne ait dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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