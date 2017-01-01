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CHP'li Eren Erdem'in Twitter hesabı hacklendi

Eren Erdem'in "CHP'den istifa ettiği" paylaşımı yapılan hesap, kısa bir süre sonra kurtarıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 20:36:28 Güncelleme: 20:39:14 AA

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Twitter hesabı hacklendi. Alınan bilgiye göre, Erdem'in onaylı Twitter hesabı akşam saatlerinde hacklendi.

Milletvekilinin "CHP'den istifa ettiği" paylaşımı yapılan hesap, Erdem'in girişimleri sonucu kısa bir süre sonra kurtarıldı.

Erdem, Twitter hesabının onaylı olduğu için kısa sürede alındığını ve görevinin başında olduğunu söyledi.

Erdem, ayrıca tekrar aldığı hesabından, "Hacker görünümlü lamerlar tarafından hesabımıza müdahale edilmiş, ama onaylı hesap avantajı. An itibarıyla hesabımız güvende dostlar." paylaşımında bulundu.

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