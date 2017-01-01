Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen ve yüz binlerce öğrenci tarafından beklenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihi yaklaşıyor. Peki DGS ne zaman? DGS başvurusu ne zaman başlıyor? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte DGS hakkında tüm detaylar...

DGS NE ZAMAN? (2017)

Lisans mezunu olmak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS, ÖSYM'nin açıkladığı 2017 sınav takvimine göre 23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

Böylece sınava katılan binlerce öğrenci, 4 yıllık üniversite diploması alabilmek için sorulara doğru cevap vermeye çalışacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte de öğrenciler puanlarına göre tercihlerini yapacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusu yapmak için adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yapacak. Ardından sol menüde yer alan "Başvuru Sürecindekiler" butonuna tıklayarak DGS'yi seçecek. Karşılarına gelen başvuru formunu da doldurduktan sonra ve sınav ücretini ödedikten sonra DGS başvurusu tamamlanmış olacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin açıkladığı 2017 sınav takvimine göre Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak. Sınava başvurma işlemleri, 24 Mayıs'da başlayıp, 1 Haziran 2017 tarihinde sona erecektir.