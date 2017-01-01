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THY'den Trabzon seferleri iptali duyurusu

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada sis nedeniyle Trabzon'a yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği ifade edildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 22:40:09 Güncelleme: 22:42:46 DHA

Türk Hava Yolları ( THY), Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun sis sebebiyle bugün ve yarın yapacağı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY'ye bugün ve yarın İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon ile Ordu'ya yapacağı TK-2835-Trabzon, TK-2831- Trabzon, TK-2851-Ordu. TK-2823-Trabzon TK- 7438, TK-7433 Ordu seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY'nin resmi twitter hesabından duyurulan iptal açıklamasında "Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun sis sebebiyle uçuşlarınıza ait güncel bilgileri kontrol etmenizi rica ederiz" denildi.

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