Türk Hava Yolları ( THY), Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun sis sebebiyle bugün ve yarın yapacağı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY'ye bugün ve yarın İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon ile Ordu'ya yapacağı TK-2835-Trabzon, TK-2831- Trabzon, TK-2851-Ordu. TK-2823-Trabzon TK- 7438, TK-7433 Ordu seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY'nin resmi twitter hesabından duyurulan iptal açıklamasında "Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun sis sebebiyle uçuşlarınıza ait güncel bilgileri kontrol etmenizi rica ederiz" denildi.