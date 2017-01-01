Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle helva kavurup dağıttılar.





OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde toplanan öğrenciler, büyük bir kazanda önce helva kavurdu ardından ise ressam ve haritacı olarak bilinen ve yaptıkları eserlerle dünyaya ün salan Leonardo da Vinci ve Napolyon gibi sanatçılar için çeşitli temennilerde bulundular.





Her yıl geleneksel olarak bu tarz etkinlikleri yaptıklarını dile getiren Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Özlem Vargün, "Bugün burada ilişkisel estetik bağlamında Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak bir etkinlik gerçekleştirdik. Kendi kültürümüzden bir şeyler katarak geçmiş dönemlerde yaşayan sanatçıları anmak istedik. Bizde helva kavurma kültürü vardır. Helva kültürü ölünün arkasından kavrulur ve beden öldüğü halde ruhun yaşadığına inanılır. Bu nedenle biz de ruhunun yaşadığına inandığımız günümüze kadar gelmiş önemli isimlerin yıl dönümlerini kutlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Andığımız kişiler içinde Leonardo da Vinci ve Napolyon var" dedi.





Öğrenciler daha sonra kendi elleriyle kavurdukları helvaları yedi.