ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Leonardo da Vinci
GÜNDEM

Leonardo da Vinci'nin ruhuna helva kavurdular

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri: Helva kültürü ölünün arkasından kavrulur ve beden öldüğü halde ruhun yaşadığına inanılır. Bu nedenle biz de ruhunun yaşadığına inandığımız günümüze kadar gelmiş önemli isimlerin yıl dönümlerini kutlamak için böyle bir etkinlik düzenledik

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:04:42 Güncelleme: 00:11:40 İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Leonardo da Vinci'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle helva kavurup dağıttılar.



OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde toplanan öğrenciler, büyük bir kazanda önce helva kavurdu ardından ise ressam ve haritacı olarak bilinen ve yaptıkları eserlerle dünyaya ün salan Leonardo da Vinci ve Napolyon gibi sanatçılar için çeşitli temennilerde bulundular.



Her yıl geleneksel olarak bu tarz etkinlikleri yaptıklarını dile getiren Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Özlem Vargün, "Bugün burada ilişkisel estetik bağlamında Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak bir etkinlik gerçekleştirdik. Kendi kültürümüzden bir şeyler katarak geçmiş dönemlerde yaşayan sanatçıları anmak istedik. Bizde helva kavurma kültürü vardır. Helva kültürü ölünün arkasından kavrulur ve beden öldüğü halde ruhun yaşadığına inanılır. Bu nedenle biz de ruhunun yaşadığına inandığımız günümüze kadar gelmiş önemli isimlerin yıl dönümlerini kutlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Andığımız kişiler içinde Leonardo da Vinci ve Napolyon var" dedi.



Öğrenciler daha sonra kendi elleriyle kavurdukları helvaları yedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İlk kez uçağa binip, hayallerine uçacaklar
GÜNDEM

Büyük yolculuk için ailelerinden tek tek izin ...
THY'den Trabzon seferleri iptali duyurusu
GÜNDEM

THY'den sefer iptali duyurusu
DGS ne zaman? (2017)
GÜNDEM

DGS başvuruları yaklaşıyor
Bingöl'de tren yoluna EYP'li saldırı
GÜNDEM

Bingöl'de tren yoluna EYP'li saldırı
Evine giren kadın, korkunç manzarayla karşılaştı!
GÜNDEM

Evine giren kadın, korkunç manzarayla karşılaştı!
CHP'li Eren Erdem'in Twitter hesabı hacklendi
GÜNDEM

CHP'li Erdem'in Twitter hesabı hacklendi
Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı
GÜNDEM

ŞENLİKTE KORKU DOLU ANLAR! 40 KİŞİ İÇİNDEYKEN ALEV ALDI
Beyoğlu'ndaki korkunç cinayet 2 dakikada işlenmiş
GÜNDEM

BEYOĞLU'NDAKİ KORKUNÇ CİNAYETTE '2 DAKİKA' DETAYI!
Bingöl'de tren yoluna EYP'li saldırı
GÜNDEM

BİNGÖL'DE TREN YOLUNA EYP'Lİ SALDIRI
Leonardo da Vinci'nin ruhuna helva kavurdular
GÜNDEM

ÜNİVERSİTELİLER O İSİMLER İÇİN HELVA KAVURDU
İlk kez uçağa binip, hayallerine uçacaklar
GÜNDEM

BÜYÜK YOLCULUK İÇİN AİLELERİNDEN TEK TEK İZİN ALDILAR!
THY'den Trabzon seferleri iptali duyurusu
GÜNDEM

THY'DEN SEFER İPTALİ DUYURUSU