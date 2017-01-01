Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı

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"Bir taraftan personeller, güvenlikler üzerine yanan naylon parçaları düşen insanları kafeslerden çıkartmaya başladılar. Bir anda alev aldı zaten. Bir anda durdurmaya çalıştılar ama hızlı ilerlediği için makineyi de durdurmak güç oldu. O şekilde devam etti" dedi.