Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenlik alanına kurulan lunaparktaki ranger bir anda alev alınca, yaklaşık 40 kişi korku dolu anlar yaşadı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi'nde 2017 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen eğlence alanında bugün Kolpa Grubu konseri vardı.
Konser alanını dolduran binlerce kişi doyasıya eğlenirken konser sonunda dilek feneri uçuran öğrencilerin bir feneri içinde yaklaşık 40 kişi bulunan rangerın koluna isabet etti.
Bir anda alev alan rangerin makinistinin zamanında müdahalesi sonucu kısa sürede ranger durdurulurken, üzerine yangın sırasında ateş parçaları düşen vatandaşlar içinde bulundukları kafeslerden çıkartılarak güvenli bölgeye uzaklaştırıldı.
Bu esnada ranger işletmecileri çevre esnaftan aldıkları yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalışırken, bu çabalar sonuçsuz kaldı.