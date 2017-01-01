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Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:39:46 İHA

  • 1 Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı
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    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenlik alanına kurulan lunaparktaki ranger bir anda alev alınca, yaklaşık 40 kişi korku dolu anlar yaşadı.

  • 2 Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı
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    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi'nde 2017 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen eğlence alanında bugün Kolpa Grubu konseri vardı. 

  • 3 Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı
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    Konser alanını dolduran binlerce kişi doyasıya eğlenirken konser sonunda dilek feneri uçuran öğrencilerin bir feneri içinde yaklaşık 40 kişi bulunan rangerın koluna isabet etti.

  • 4 Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı
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    Bir anda alev alan rangerin makinistinin zamanında müdahalesi sonucu kısa sürede ranger durdurulurken, üzerine yangın sırasında ateş parçaları düşen vatandaşlar içinde bulundukları kafeslerden çıkartılarak güvenli bölgeye uzaklaştırıldı.

  • 5 Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı
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    Bu esnada ranger işletmecileri çevre esnaftan aldıkları yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalışırken, bu çabalar sonuçsuz kaldı. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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