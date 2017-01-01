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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (6 Mayıs 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü operasyon haberleri

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 01:11:31 Güncelleme: 01:13:25

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü raporu.

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MALATYA'DA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN CUMHURİYET SAVCISI YAKALANDI

Malatyada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 107 hakim ve savcı arasında bulunan, Malatyada görevli cumhuriyet savcısı V.Enin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramanın ardından, savcı V.E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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