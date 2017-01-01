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Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Muğla'da yakalandı

FETÖ'nün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ü serbest bırakan ve Ortaca ilçesinde yakalanan Çetin Sönmez'in, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 01:21:49 Güncelleme: 01:23:36 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan, meslekten ihraç edilen eski hakim Çetin Sönmez, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan, firari Öksüz'ü serbest bırakan Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Takibe alınan Sönmez'in kullandığı otomobil, Ortaca ilçesinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan Sönmez, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sönmez'in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, eski hakim Sönmez'in Ankara'daki evine operasyon düzenlendiği ancak burada bulunamadığı öğrenildi.

 Adil Öksüz'ü serbest bırakan ve meslekten ihraç edilen eski hakim Çetin Sönmez

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