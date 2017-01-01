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İzmir'de bir kişi boşandığı eşini telle boğarak öldürdü

Gece saatlerinde eve gelen adam, eski eşini telle boğarak öldürdü ardından da polisi arayıp eski eşini öldürdüğünü söyledi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:46:44 Güncelleme: 09:56:51 DHA

İzmir'in Konak İlçesi'nde, 46 yaşındaki Mürşit S. bir süre önce boşandığı eşi 40 yaşındaki Üsküdar S.'yi çocukları uykudayken telle boğarak öldürdü. S. polisi arayıp cinayeti işlediğini söyleyerek teslim oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Üsküdar S. bir süre önce Mürşit S.'den boşanarak 3 çocuğuyla birlikte yeni taşındıkları evde yaşamaya başladı. Gece saatlerinde eski eşi Mürşit S. eve gelerek Üsküdar S. ile konuşmak istedi. Konuşma isteğini önce kabul etmeyen Üsküdar S., çocuklarının uyanmaması için Mürşit S.'nin eve girmesine izin verdi. Çift arasındaki konuşma bilinmeyen nedenle tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Mürşit S., telle Üsküdar S.'yi boğarak öldürdü. Mürşit S. daha sonra polisi arayıp eski eşini öldürdüğünü söyledi.

CİNAYET SIRASINDA ÇOCUKLAR UYKUDAYDI

İhbar üzerine gelen polis eve girdiğinde talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Üsküdar S.'nin cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Mürşit S. ise sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet sırasında uyku da olan üç kardeş ise,  uyandırılarak polis karakoluna teslim edildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


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