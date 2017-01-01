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Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan
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Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildikleri saatte anıldılar

6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları, idamlarının 45'inci yıldönümünde anıldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:16:54 Güncelleme: 10:32:04 DHA

68 kuşağının devrimci gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişinden bugüne tam 45 yıl geçti. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idamlarının 45'inci yıldönümünde Bursa'daki isimlerinin verildiği 'Üç Fidan Parkı'nda idam edildikleri saat olan 05.30'da anıldı.

12 Mart döneminde yargılandıkları sıkıyönetim mahkemesince çarptırıldıkları idam cezası 6 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde infaz edilen 68 kuşağının gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, için bugünün ilk ışıklarında anma töreni yapıldı. Gezmiş, Aslan ve İnan, 45 yıl önce idam edildikleri saat 05.30'da Bursa'da anılarına açılan 'Üç Fidan Parkı'nda sevenleri tarafından anıldı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve 68'liler Platformu üyeleri, Gezmiş, İnan ve Aslan'ın idam saati olan 05.30'da, 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu. 68'liler Platformu sözcüsü Betül Kuyucu yaptığı konuşmada "Ölümlerinin 45'nci yılında 68 gençliğinin 3 önemli önderini anmak için idamlarının gerçekleştirildiği saatte anıtlarının başında saygılarımızı iletmek için toplandık, onlar bağımsızlıktan, özgürlükten ve eşitlikten yanaydı, biz onlardı burada anarken onların fikirlerinin de hala yaşadığını göstermek üzere burada bulunuyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise yaptığı konuşmada ise, "Bu ülkenin topraklarını biz ekeceğiz dediler, kendi topraklarımızda kendimiz üreteceğiz, köylümüze yardım edeceğiz ürettiğimizden birlikte elde ettiğimizi hakça bölüşeceğiz' dediler. 'Özgür, bağımsız, eşit, sınıfsız bir ülke istiyoruz' dediler. Geldiğimiz noktada bir kez daha ne kadar haklı olduklarını gördük" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise 6 Mayıs sabahında bu ülkenin bağımsızlığı konusunda üç fidanın, Türkiye gençliğinin önderi olduğunu söyledi. Törene katılanlar daha sonra üç fidan anıtına ellerindeki karanfilleri bırakarak saygı duruşunda bulundu.

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