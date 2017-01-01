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İstiklal Caddesi'nde su borusu patladı

Sular büyük bir gürültüyle patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkırdı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:04:22 Güncelleme: 11:22:42 DHA

İstiklal Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü İSKİ'nin su borusunu patlattı. Borunun delinmesiyle birlikte su, büyük bir basınçla fışkırıp caddeye aktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde yapılan altyapı çalışmalarında iş makinesi operatörü İSKİ'nin  su borusunu patlattı. Sular büyük bir gürültüyle patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkırdı. İşçiler suyun basıncını azaltmak için iş makinesinin kepçesi ile su borusunun çevresini kapattı.

İstiklal Caddesi'nden yürümek isteyenler zor anlar yaşadı. İşçilerin durumu İSKİ görevlilerine haber vermesiyle ana vana kapatarak su kesildi.

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