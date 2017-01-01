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Mardin'de FETÖ şüphelisinin evinde, PKK ve DEAŞ materyalleri bulundu

Gözaltına alınan şüphelinin evinde, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller ele geçirildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:35:34 Güncelleme: 11:39:02

Mardin'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.B.'nin evinde çok sayıda silahın yanı sıra terör örgütleri FETÖ, PKK ve DAEŞ'a ait kitaplar bulundu. Silahlar, herhangi bir olayda kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için kriminal labratuvara gönderildi.

Habertürk Haber Merkezi'nde Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen ve bir kargo şirketinde çalışan S.B.'nin Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. S.B. gözaltına alınırken, evin yatak odasında bulunan ve kullanılmayan ebeveyn banyosu içinde 2 kaleşnikof, 2 şarjör, 68 fişek, 1 av tüfeği, 251 av tüfeği fişeği ile terör örgütü PKK'ya ait flamalar, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı kitaplar bulundu. Detaylı aramada ayrıca FETÖ /PDY'ye ile irtibatlı olan kurumlarınyayınlarına ait  kitaplar ile terör örgütü DAEŞ'e ait kitaplar ile çok sayıda cep telefonu, sim kart ,hard disk, flash bellek, hafıza kartı, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi.



SİLAHLAR İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Evde bulunan silahlar incelemek üzere kriminal labratuvara gönderilirken, evde bulunan cep telefonu, sim kartlar,hard diskler, flash bellekler, hafıza kartları, bilgisayar ve dijital materyaller de Bilişim Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

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