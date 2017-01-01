Adana'nın Kozan İlçesi Turgut Özal Bulvarı Göçyolu, İmam Hatip Lisesi Yol Kavşağında kırmızı ışığın yanması ile birlikte araçlar beklemeye başladı. Bu sırada kaldırımdan bulvar üzerinde yürüyen bir grup genç ise bir anda kırmızı ışığın yanmasını fırsat bilerek kırmızı ışıkta duran araçların önünde uzuneşek oyunu oynamaya başladılar.

SÜRÜCÜLER ŞOKE OLDU!

İHA'nın haberine göre, trafikteki araç sürücüleri ise trafiğin ortasında araçlarının önünde uzun eşek oynayan gençleri görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Yoldan geçen vatandaşların da izlediği gençlerin uzun eşek oyunu araçlara yeşil ışık yanana kadar sürdü.

YEŞİL IŞIK YANINCA GİTTİLER!

Yeşil ışık yanması ile birlikte araçlar kornaya basarak gençleri uyarınca gençler uzun eşek oyununa ara vererek dağıldılar.

Gençlerin kırmızı ışıktaki tehlikeli oyununda korkulan olmadı ve yeşil ışığın yanması ve gençlerin dağılması ile birlikte trafik normal akışına döndü.