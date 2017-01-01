ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
MEB
GÜNDEM

MEB'den kredi kartı ile sınav ücreti ödeme imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sistem sınavlarına başvuracakların sınav ücretlerini kredi kartı ile ödeme imkanı sunuyor

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:08:26 Güncelleme: 13:10:19 AA

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB) yapılan merkezi sistem sınavlarına başvuracak kişiler, sınav ücretlerini kredi kartı ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilecek.

MEB'den uygulama öncesi ehliyet, açık lise ve ortaokul, görevde yükselme, elektronik ortam sınavları gibi merkezi sistem sınavlarının ücretlerini "Online tahsilat sistemi" ile kamu bankaları aracılığıyla tahsil ediyordu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB Bilgi İşlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje ile sınavlara başvuracak kişilere ücretlerini kredi kartları ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilme olanağı getirildi.

Adaylar bankalara gitmeden ev, iş yeri veya mobil cihazlardan sınav ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek. Sınav ücreti, "https://odeme.meb.gov.tr" adresinden yatırılabilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
GÜNDEM

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
MEB'den "merdiven altı" eğitim kurumlarına ceza yağdı
GÜNDEM

MEB'den "merdiven altı" eğitim kurumlarına ceza yağdı
Bursluluk sınavı ne zaman? 2017 PYBS
GÜNDEM

Bursluluk sınavı ne zaman?

Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?
GÜNDEM

Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?
TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM

TEOG sonuçları için heyecanlı bekleyiş
Okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEM

Yaz tatiline kısa bir süre kaldı
Mardin'de FETÖ şüphelisinin evinde, PKK ve DEAŞ materyalleri bulundu
GÜNDEM

BİR OPERASYONDA ÜÇ ÖRGÜT ÇIKTI!
Adana'daki sahte estetik uzmanı kuaför, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi
GÜNDEM

DUDAK SİLİKONU FACİASINDA FLAŞ GELİŞME! O KUAFÖR MEĞERSE...
Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaştı
GÜNDEM

BAŞDANIŞMAN VARANK, TWİTTER'DAN O NOTLA PAYLAŞTI
Ankara'da alkollü şahıs, kadınları döverek tanınmaz hale getirdi
GÜNDEM

TANINMAZ HALE GELDİLER!
İstiklal Caddesi'nde su borusu patladı
GÜNDEM

İSTİKLAL CADDESİ SULAR ALTINDA KALDI
Kırmızı ışıkta birdirbir oynadılar
GÜNDEM

IŞIKLARA GELEN SÜRÜCÜLER ŞOKE OLDU!